Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'éruption débutée le 9 avril 2021 à 19 heures se poursuit ce dimanche 2 mai. L'intensité du trémor volcanique a stoppé sa lente décroissance et est relativement stable depuis maintenant trois jours. Sur les dernières 24 heures, 4 séismes volcano-tectoniques superficiels (entre le niveau de la mer et la surface) ont été enregistrés. Le beau temps est par ailleurs de retour au volcan, permettant l'observation de l'éruption depuis le Piton de Bert et plus généralement le rempart sur de l'Enclos Fouqué. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

