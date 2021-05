Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Vendredi 30 Avril à 11H39

Dans une étude publiée dans le prestigieux journal Nature mi-avril, des scientifiques révèlent que les satellites pourraient aider à prédire les éruptions volcaniques. Via l'utilisation de l'intelligence artificielle combinée aux observations radars, il serait alors possible à terme de repérer les distorsions de la terre et les mouvements sismiques autour des volcans, bien avant l'éruption. Une méthode qui, si elle n'en est qu'au stade de recherche, permettra peut-être un jour d'annoncer une éruption du Piton de la Fournaise quelques jours avant que le volcan ne se réveille. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

