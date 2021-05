L'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise. Ce mardi matin 4 mai 2021, "le front de coulée continue sa lente progression dans les hauts des Grandes Pentes. En 24 heures le front a progressé de 180 mètres et se situait ce matin à moins 1.500 m d'altitude" note l'observatoire volcanologique.

L’éruption débutée le samedi 9 avril à 19h se poursuit donc. Après avoir stagnée du 29 avril au 1er mai, l’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave en surface)a repris sa tendance à lentement décroitre depuis le 2 mai . "Son amplitude reste cependant significative, atteignant encore 50% de l'amplitude maximum observée durant cette éruption, le 13 avril" précisent les volcanologues.

Un survol en ULM réalisé ce mardi matin par une équipe de l'observatoire a permis de confirmer que "les deux cônes étaient toujours actifs, des projections de lave n’étaient visibles ce matin qu’au niveau du plus petit cône en aval, alors qu’un lac de lave était toujours bien présent au niveau du cône le plus imposant en amont" notent les scientifques. L’écoulement de la lave à la sortie des bouches éruptives, se fait essentiellement en tunnels "et ce presque jusqu’à la limite supérieure des grandes pentes, où des résurgences de lave sont visibles en surface" relève l'observatoire.

"Comme observé lors des deux derniers jours, des incendies dans la végétation située au pied du rempart et au front de coulée ont été observés" terminent les volcanologues.

