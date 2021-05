L'éruption qui a commencé le samedi 9 avril 2021 se poursuit au Piton de la Fournaise mais "l'amplitude du trémor volcanique (indicateur d'une émission de lave en surface) poursuit sa lente décroissance initiée depuis le 2 mai. Le front de coulée n'a toujours pas atteint le Piton Fréri (situé à 1000 m d'altitude), confirmant sa lente progression" indique ce mardi matin 11 mai l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (Photo OVPF)

Les images des caméras de l’OVPF de ces dernières 24h montrent que "les deux cônes sont toujours actifs, avec un dégazage qui est toujours plus marqué et des projections de lave toujours présentes au niveau du cône le plus en aval" précisent les volcanologues. Leurs calculs ont déterminé une largeur de base de cône de 226 mètres et une hauteur de l’ordre de 35 mètres pour le cône principal.

Voici le message posté ce mardi matin sur les réseaux sociaux de l'observatoire

🌋 La lente décroissance du trémor au #PitondelaFournaise se poursuit. Le front de coulée n'a toujours pas atteint le Piton Fréri (situé à 1000 m d’altitude), confirmant sa lente progression.

L’écoulement de la lave à la sortie des bouches éruptives, se fait essentiellement en tunnels et usqu’à la limite supérieure des grandes pentes, où des résurgences de lave sont visibles

en surface. "Lee front de coulée continue sa lente progression dans les Grandes Pentes. Le dernier contour précis de la coulée remonte au 7 mai, la coulée se situait alors à 1200 m d’altitude et à environ 500 m du Piton Fréri (formé lors de l’éruption d’octobre 2019 et situé à environ 1000 m d’altitude" souligne l'OVPF. La lave n'a toujours pas atteint ce piton "confirmant ainsi la lente progression du front de couléeé.

Sur les dernières 24 heures, seuls deux séismes volcano-tectoniques superficiels (entre le niveau de la mer et la surface) ont été enregistrés, tous localisés à l’aplomb des cratères sommitaux. Malgré les bonnes conditions météorologiques, aucune estimation de débit de lave n’a pu être établie par le volcanologues "car l’écoulement de la lave désormais en quasi-totalité en tunnel, limite considérablement le rayonnement thermique de la coulée" termine l'OVPF.

