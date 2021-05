L'éruption du Piton de la Fournaise débutée le 9 avril 2021 émet dans l'air des substances telles que le dioxyde de souffre (SO2), un gaz irritant des voies respiratoires, ou encore des particules fines. Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 mai, l'Observatoire Réunionnais de l'Air (ATMO) a enregistré une concentration de ces particules à (Bourg Murat (le Tampon et à Grand Coude (Saint-Joseph). "Ces dernières 24 heures, le seuil d'information et de recommandation fixé à 300 µg/m3 a donc été dépassé à trois reprises, pendant un total de 6 heures, au niveau de cette station de surveillance" indique la préfectures. Un précédent pic de pollution aux particules de dioxyde de soufre s'était déjà produit ce dimanche 9 mai, de 5h à 8h à Saint-Joseph.Ce nouveau pic de pollution arrive alors que l'éruption semble toucher à sa fin (Photo : OVPF)

L'Observatoire Réunionnais de l'Air (ATMO) a enregistré une concentration de particules de dioxyde de soufre (SO2) avec les stations fixes de surveillance de la qualité de l’air du Tampon (Bourg Murat) et de Saint-Joseph (Grand Coude). "Ces substances peuvent entraîner, en cas de concentration importante, des manifestations physiques telles qu’une toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation."indique la préfecture dans un communiqué publié ce samedi après-midi.

Au niveau de la station de Grand Coude, une hausse marquée des concentrations en SO2 a été mesurée dans la nuit du 14 au 15 mai, provoquant un dépassement du seuil de recommandation et d’information de minuit jusqu’à 4h00. Ensuite, deux dépassements de ce seuil réglementaire ont été relevés samedi 15 mai matin : de 7h00 à 8h00, puis de 10h00 à 11h00. Ces dernières 24 heures, le seuil d’information et de recommandation fixé à 300 µg/m3 a donc été dépassé à trois reprises, pendant un total de 6 heures, au niveau de cette station de surveillance.

"Plusieurs personnes ont également témoigné d’odeur soufrée caractéristique du SO2 ainsi que de gênes respiratoires dans le secteur de Saint-Joseph ces derniers jours. Cette situation met en évidence actuellement une incidence de l’éruption volcanique sur la qualité de l’air du secteur de Saint-Joseph qui peut être marquée selon les zones et les conditions météorologiques locales" souoigne la préfecture .

La situation est susceptible d’évoluer rapidement à tout moment autour du volcan. "C’est pourquoi en cas ressenti d’odeur soufrée, il est recommandé d’éviter les activités physiques et sportives intenses de plein air comme d’intérieur" prévient la préfecture.

En cas de gênes respiratoires (essoufflement, sifflement, palpitations…) il faut :

- privilégier les sorties les plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort

- prendre conseil auprès de son médecin traitant

- quitter provisoirement la zone peut être nécessaire en cas de dégradation locale significative de la situation (panache visuel, odeur insoutenable, irritation, etc.).

Les personnes vulnérables (personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans) doivent prêter une attention plus particulière en cas de symptôme.

Le port d’un masque de protection contre les particules et les aérosols (chirurgical, tissu, etc.) n’a pas d’efficacité contre les substances gazeuses".

Lire aussi : Saint-Joseph : pic de pollution lié à l'éruption du Piton de la Fournaise

Ce pic de pollution arrive alors que "l’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave en surface) poursuit sa décroissance initiée depuis le 2 mai. De plus, depuis la nuit dernière (01h00 UTC), l’amplitude du trémor varie périodiquement (oscillations). Ce type de variations du trémor, est généralement associé aux fins d’éruptions" note l'observatoire volcanologique.

🌋L'éruption se poursuit même si le l'amplitude du trèmor poursuit sa lente diminution. 🌧️Les conditions météorologiques rendait cematin l'observation du site éruptif difficile.

🧐retrouvez le communiqué complet de l'observatoire volcanologique du jour : https://t.co/EMXlIw0lVJ pic.twitter.com/eZvPdpLMs8 — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) May 15, 2021

les deux cônes sont toujours actifs avec un dégazage (Figure 2) restant soutenu. L’écoulement de la lave à la sortie des bouches éruptives, se fait essentiellement en tunnels et ce jusqu’à la limite supérieure des grandes pentes, où des résurgences de lave sont parfois visibles en surface. "Le front de coulée ne progresse que très lentement dans les Grandes Pentes" précisent les volcanologues. Sur les dernières 24 heures, une séisme volcano tectonique superficiel (entre le niveau de la mer et la surface) a été enregistré par les appareils de l'observatoire. Il était localisé à l’aplomb des cratères sommitaux.

Retrouvez ici toutes les informations, photos et vidéos sur cette éruption et les précédentes

www.ipreunion.com / [email protected]