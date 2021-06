Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La réouverture de l'enclos du volcan est prévue pour ce jeudi matin à partir de 8 heures, annonce l'Office nationale des forêts. Cette décision fait suite à une mission de reconnaissance effectuée le 1er juin. L'enclos était fermé depuis le 9 avril dernier, suite à la dernière éruption du Piton de la Fournaise. Elle a duré plus de six semaines, et s'est arrêtée le 24 mai dernier (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

