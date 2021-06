L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc National de La Réunion et la Cité du Volcan, sont heureux de vous annoncer le nom de baptême du nouveau cône volcanique, résultant de l'éruption du 9 avril au 24 mai 2021. Celui se nomme "Piton Guy Valcourt Picard". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cité du Volcan. (Photo OVPF)

"La nomination des cônes volcaniques se faisant de manière collégiale entre l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc National de La Réunion et la Cité du Volcan, le nom de Guy Valcourt PICARD a été retenu. Ce nouveau cône sera donc connu sous l’appellation de Piton Guy Valcourt PICARD.

Qui était Guy Valcourt PICARD ?

Guy Valcourt PICARD était un ancien guide et porteur du Volcan. Il nous a quitté à l’âge de 85 ans, un peu avant le début de cette éruption. Il était le fils d’Alfred PICARD, guide emblématique du Volcan qui marqua son époque dans les années 50/60 et qui forgea l’esprit des derniers anciens guides et porteurs du Volcan dont faisait partie Guy Valcourt PICARD.

Il connaissait le Volcan " comme sa poche " et il fut initié à la géologie par les érudits qu’étaient Marcel Ducrot, Maurice Jean, Haroun Tazieff, Maurice et Katia Krafft, qu’il accompagna sur le Piton de la Fournaise."