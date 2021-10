Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis quelques jours la sismicité augmente légèrement sous le Piton de la Fournaise, indique l'observatoire volcanologique ce mardi 12 octobre 2021. "Elle fait suite à plus de quatre mois d'inflation du volcan synonyme de recharge en magma du réservoir magmatique superficiel. Cette sismicité reste pour l'instant faible et superficiel, et est très certainement liée à une perturbation du système hydrothermal superficiel par les remontées de chaleur profonde" rajoute-t-il. 12 séismes ont été enregistrés ce lundi. 52 séismes ont été enregistrés le mois dernier et la tendance est à la hausse depuis le 20 septembre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

