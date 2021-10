Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Le volcan émet des signes de réveil depuis ce lundi 18 octobre 2021. Une crise sismique a démarré à 4h33 très précisément. Dans la journée plus de 800 séismes ont été enregistrés, sous le flanc nord nord-est. Une éruption à basse altitude n'est pas exclue, indique l'observatoire. Si celle-ci se confirme il s'agirait de la deuxième de l'année, après la très longue éruption en avril-mai, qui a duré plus de six semaines. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

