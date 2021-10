Suite aux constatations de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OPVF) lors de la reconnaissance menée ce mercredi 20 octobre par le PGHM et la section aérienne de la gendarmerie (SAG), le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC volcan et ce à compter du jeudi 21 octobre. Néanmoins un risque de de reprise de l'activité volcanique n'est pas exclure à moyen terme car une inflation de l'édifice volcanique montre une mise en pression du réservoir magmatique superficiel. L'interdiction d'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise est levée à compter du jeudi 21 octobre à 5h00.

L’accès à la partie haute de l’enclos reste strictement limité aux trois sentiers balisés suivants :



- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier Rivais- Cratère Caubet ,

- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère),

- Le sentier Kapor jusqu’à piton Kapor



Le sentier Rivals est ouvert à la circulation jusqu’au niveau du cratère Caubet. La portion entre le cratère Caubet et Bellevèdere sur Château Fort reste interdite d’accès. Le public devra se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d’information et d’avertissement affichés sur le site.