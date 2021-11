Les mesures de sécurité concernant l'accès au Piton de la Fournaise évoluent. La fréquence des éruptions et l'imprévisibilité du volcan ont en effet incité l'Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) a adapter l'accès au site selon trois échelons distinctifs : une première phase de vigilance (lorsque le volcan montre des signes d'activité tels que des séismes, un gonflement du cratère ou encore des émanations de gaz), une phase éruptive (éruption probable et éruption en cours) ainsi qu'une phase de sauvegarde (quand l'éruption est terminée). Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo rb / www.ipreunion.com)

Les principales évolutions sont les suivantes :

- En phase de vigilance : l’accès à la partie haute de l’enclos est limitée à 3 sentiers balisés pour les publics non accompagnés. En dehors de ces sentiers, le public devra être accompagné par des accompagnateurs moyenne montagne ou des guides haute montagne.

- En phase éruptive (alertes de niveau 1 et 2), la partie haute de l’enclos, les grandes pentes et la partie basse de l’enclos sont interdites d’accès au public.

- En phase de sauvegarde et avant les reconnaissances de terrain dans la partie haute de l’enclos, la partie basse pourra être ré-ouverte au public.

- Des mesures réglementaires pour la gestion de la circulation et du stationnement ainsi que des travaux de signalétique seront mises en œuvre, en lien avec les collectivités concernées.

Conditions d’accès en phase de vigilance

La phase de vigilance est activée lorsque le volcan montre des signes d’activité tels que des séismes, un gonflement du cratère, des émanations de gaz, correspondant à une réalimentation de la chambre magmatique profonde. Une éruption est alors possible à une échéance de quelques semaines à plusieurs mois. Depuis 2016, cette phase est activée de manière permanente à l’issue de chaque éruption.

Durant cette phase et depuis 2014, l’accès du public à l’enclos est limité à trois sentiers balisés, afin de pouvoir localiser rapidement les usagers et faciliter leur évacuation en cas d’éruption.

Désormais, durant la phase de vigilance, afin garantir la sécurité du public, les conditions d’accès seront différentes pour les publics accompagnés et non accompagnés :

Pour les publics non accompagnés : l’accès à la partie haute de l’enclos reste limité aux trois sentiers de randonnées balisés :

- sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – Sentier Rivals – Cratère Caubet;

- sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès Nord) ;

- sentier Kapor jusqu’à Piton Kapor.

Pour les publics accompagnés par des accompagnateurs moyenne montagne (AMM) et des guides haute montagne (GHM) : l’accès à la partie haute de l’enclos est autorisé hors sentiers, à l’exception d’un certain nombre de secteurs considérés comme dangereux (zones où la couverture téléphonique ne permet pas l’appel au 112 ou la réception des sms d’alertes de la préfecture, ainsi que les zones comportant des dangers géologiques particuliers connues des professionnels de la montagne).

Conditions d’accès en phase éruptive (éruption probable et éruption en cours)

L’accès du public à l’enclos du Piton de la Fournaise est interdit durant la phase éruptive (alerte de niveau 1 et alerte de niveau 2). Cette interdiction d’accès concerne la partie haute de l’enclos, les grandes pentes et la partie basse de l’enclos à l’exception de la RN2.

Seuls les personnels affectés à certaines missions scientifiques, de secours et d’information des randonneurs, de balisage et de sécurisation peuvent désormais accéder à l’enclos durant les phases d’alerte de niveau 1 et 2. Les habilitations d’accès seront établies de façon permanente ou temporaire, en fonction des personnels concernés.