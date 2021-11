Une courte crise sismique de faible intensité été enregistrée le 17 novembre entre 22h12 et 22h26 sous la zone sommitale du Piton de la Fournaise. "Au total 42 séismes volcano-tectoniques superficiels localisés sous la bordure nord du cratère Dolomieu ont été enregistrés au cours de cette crise" indique l'observatoire volcanologique ce jeudi matin. "Cette crise sismique montre que le réservoir magmatique superficiel continue à se pressuriser" ajoutent les scientifiques. Il est trop tôtpour déterminer si cette agitation débuchera sur uen éruption, mais cela n'est pas à exclure (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Aucune déformation rapide de la surface du sol n’a été enregistrée au cours de cette crise, ce qui signifie que le magma n’a pas quitté le réservoir magmatique superficiel" souligne l'observatoire. Cette crise sismiquearrive à la suite de l’intrusion (du magma - ndlr) du 18 octobre dernier (où) l’inflation de l’édifice avait repris. Cette inflation se poursuit depuis, témoignant d’une réalimentation de ce dernier par du magma plus profond" détaillent les volcanologues dans un communniqué publié sur les réseaux sociaux de l'observatoire

A noter que ce processus de pressurisation peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption. Elle peut également s’arrêter sans donner lieu à une éruption à brève échéance.

- Des signes de réveil en octobre -

Le Piton de la Fournaise avait déjà donné des signes de reveil il y a tout juste un mois. Une crise sismique avait débuté tôtle lundi matin 18 octobre. Elle s'était progressivement calmée dès le mardi matin 1jusqu'à s'arrêter complètement dans le courant de la journée. Au total, 679 séismes volcano-tectoniques, et 241 séismes de type longue période et profonds ont été enregistrés par les appareils de l'observatoire en un peu plus de 24 heures

L'enclos avait été rouvert au public dès le jeudi 21 octobre.

Pour rappel, la préfecture a informé ce samedi 13 novembre que les mesures de sécurité concernant l'accès au Piton de la Fournaise avaient évolué "d'adapter l'accès au site selon trois échelons distinctifs". Ainsi, une première phase de vigilance (lorsque le volcan montre des signes d'activité tels que des séismes, un gonflement du cratère ou encore des émanations de gaz), une phase éruptive (éruption probable et éruption en cours) ainsi qu'une phase de sauvegarde (lorsque l'éruption est terminée).

