Le volcan a commencé à donner de sérieux signes de réveil à 1h15 ce mercredi 22 décembre 2021 et "le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis environ 03h30" indique l'observaatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Dans un premier temps aucune confirmation visuelle d'un début d'éruption n’avait pu être faite pour l’instant sur les webcams du fait des mauvaises conditions météorologiques, mais les premiers images filmés par les caméras de l'OVPF sont arrivées dès le lever du jour.

La dernière éruption du Piton de la Fournaise remonte au vendredi le 9 avril 2021e. Elle avait duré plus de six semaines et s'est arrêtée le lundi 24 mai 2021.

