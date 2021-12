Le Piton de la Fournaise s'est réveillé ce mercredi 22 décembre 2021, peut-être pour la dernière fois de l'année 2021. Le volcan a commencé à donner des signes de réveil dès 1h15 du matin et l'éruption a été confirmée aux alentours de 3h30 sur le flanc sud de l'enclos. L'éruption se poursuit pour son deuxième jour ce jeudi, mais en montrant déjà des signes d'affaiblissement : une seule des quatre fissures ouvertes est restée active. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Volkan la pété !" Cette phrase, on pensait ne plus la prononcer avant 2022 et c'est finalement à quelques jours de Noël que le volcan a décidément d'offrir aux Réunionnais un beau cadeau : une deuxième (et probablement dernière) éruption pour l'année en cours. Comme certains se sont amusés à le faire remarquer, si les feux d'artifice seront interdits pour les fêtes, crise sanitaire oblige, le volcan n'en a eu que faire...

Le volcan a commencé à donner de sérieux signes de réveil à 1h15 ce mercredi 22 décembre et "le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis environ 3h30" indiquait alors l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). La crise sismique a donc été relativement courte.

- Jusqu'à quatre fissures éruptives dans la journée -

Au moins trois fissures se sont ouvertes sur le flan sud de l'enclos (la caldera centrale du volcan) selon les scientifiques de l'OVPF. Une quatrième a pu être observée dans le courant de la journée. "Ces fissures se situent sur le flanc sud à la base du cône terminal, au sud-est du Piton Kala Pélé et au sud-ouest du cratère Château Fort" indiquait alors l'observatoire du volcan.

Comme toujours, nul ne sait combien de temps continuera l'éruption, mais une baisse progressive est enregistrée depuis 4h30 du matin ce mercredi. Le point d’émission le plus bas se situe à environ 2000 mètres d’altitude. Aucune reconnaissance sur site n’a pu être faite par les équipes de l’OVPF, et aucune estimation de débit de lave n’a pu être établie en raison des mauvaises conditions météos.

Comme de coutume, la préfecture a déclenché la phase d’alerte 2-1 "éruption en cours dans l’enclos" : "l’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe-Jacob ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis".

Imaz Press a pu vous faire vivre en direct cette éruption lors du survol de la zone, regardez :

- De l'agitation au réveil -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise remonte au vendredi 9 avril 2021. Elle avait duré plus de six semaines et s'est arrêtée le lundi 24 mai 2021.

Lire aussi - Eruption d'avril-mai : 13 millions de m3 de lave émis par le volcan

Le volcan s'est agité à plusieurs reprises ces dernières semaines avant de se réveiller pour de bon. Une courte crise sismique de faible intensité été enregistrée le 17 novembre entre 22h12 et 22h26 sous la zone sommitale du Piton de la Fournaise.

Le Piton de la Fournaise avait aussi donné des signes de reveil le lundi matin 18 octobre. Elle s'était progressivement calmée dès le mardi matin jusqu'à s'arrêter complètement dans le courant de la journée. L'enclos avait été rouvert au public dès le jeudi 21 octobre.

Lire aussi : De nouvelles mesures de sécurité pour admirer le Piton de la Fournaise

Toutes les informations, les photos et les vidéos des précédentes éruption sont à retrouver ici.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]