L'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit pour le 22ème jour consécutif. Entre le lundi 10 et le mercredi 12 janvier 2022, l'amplitude du trémor du volcan a augmenté, d'après l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Plusieurs débordements du lac de lave se sont produits et nombreuses coulées de lave se sont mises en place à la base du cône volcanique dans la nuit de mardi à mercredi. Des projections de lave sont toujours visibles et la coulée progresse plutôt lentement. Quatre séismes de faibles amplitudes ont été enregistrés. (Photo : Olivier Lucas-Leclin)

