L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise précise dans son communiqué que sur les dernières 24h, l’amplitude du trémor est en diminution depuis une trentaine d’heures. Les fluctuations dans l’amplitude du trémor sont liées en partie au niveau du lac de lave qui varie en fonction du mode de dégazage, de l’érosion du conduit éruptif et des ouvertures sporadiques des tunnels qui permettent une vidange du cône. Les ouvertures dans les tunnels génèrent une baisse de pression au niveau du cône et au sein des tunnels, et entraînent une baisse de l’amplitude du trémor. Cette diminution de l’amplitude du trémor s’est accompagnée de l’apparition de nombreuses résurgences et d’une coulée persistante au sein du champ de lave.