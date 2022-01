L'éruption en cours au Piton de la Fournaise s'est arrêtée ce lundi 17 janvier 2022, à 2h10 du matin. L'Observatoire volcanologique fait part de 'l'arrêt brutal du trémor volcanique". L'éruption était en cours depuis le 22 décembre 2021 soit depuis 27 jours. "A noter que des rougeoiements sont toujours visibles et correspondent aux tunnels de lave qui se vidangent" ajoute l'OVPF. La préfecture annonce le passage du Piton de la Fournaise en phase de sauvegarde. L'accès à l'enclos reste pour l'instant interdit (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée quant à l’évolution de la situation à venir (arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité sur un autre site), compte tenu de signaux sismiques qui sont toujours observés sous le sommet" ajoute l'OVPF.

🌋Arrêt de l'éruption au #PitondelaFouranise ce jour, le 17/01/2022 à 2h10 heure locale, suite à l’arrêt brutal du trémor volcanique.

A noter que des rougeoiements sont toujours visibles et correspondent aux tunnels de lave qui se vidangent.

🧐https://t.co/veDaeEBmXj pic.twitter.com/hqCvk0p0bD — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) January 16, 2022

Dans ces conditions, "le préfet de La Réunion a décidé le passage en phase de sauvegarde du dispositif spécifique ORSEC* du Volcan du piton de la Fournaise" informe la préfecture par voie de communiqué. "Aucune hypothèse n’est écartée pour l’instant quant à l’évolution de la situation (arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité plus en aval) compte tenu de la faible durée de l’éruption et des faibles volumes émis. En conséquence, l’interdiction d’accès à l’enclos au public reste en vigueur conformément à l’arrêté préfectoral numéro 2638 du 22 décembre 2021 et jusqu’à nouvel avis, en attendant les conclusions des reconnaissances qui seront réalisées dans les prochains jours."

- 27 jours d'éruption -

Ce dimanche, l'observatoire indiquait que le trémor du volcan était "relativement stable". Les projections de lave au niveau du cône étaient "toujours présentes" bien que "moins fréquentes qu'en début de semaine" et dépassaient "occasionnellement la hauteur du cône". Aucun nouveau débordement du lac de lave n'avait été reporté au cours des 24 dernières heures. Quelques petits incendies au pied du rempart, fortement végétalisé, étaient observés.

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption le 22 décembre pour sa deuxième et dernière éruption de l'année 2021, offrant alors un feu d'artifice pour les amoureux du volcan. A noter que depuis le 1er janvier cependant, les visiteurs n'ont le droit de se rendre sur le site qu'en journée, un couvre-feu ayant été décrété de 21 heures à 5 heures.

Lire aussi - Volcan : spectacle tout feu tout flamme pour les fêtes de fin d'année

Toutes les informations, les photos et les vidéos des précédentes éruption sont à retrouver ici.

www.ipreunion.com / [email protected]