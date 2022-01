Publié le Lundi 24 Janvier à 09H33 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 11H28

Les habitants de l'ouest de l'île ont une nouvelle fois profité d'un magnifique coucher de soleil ce dimanche soir 23 janvier 2022. En effet, suite à l'éruption du volcan sous-marin du Pacifique, Hunga Tonga, des aérosols (fines particules et gaz) apportent une couleur toute particulière au ciel. "Ce soir, à 20h20, soit près de 1 heure et 15 minutes après le coucher du Soleil, le ciel sur l'horizon Ouest était encore rouge ! Les aérosols du panache de l'éruption du Hunga Tonga n'ont pas fini d'embraser notre ciel !" note la Cité du Volcan. Nos internautes nous ont fait le plaisir de partager des photos et des vidéos de ce moment magique sur notre groupe Facebook "La météo sur l'île de La Réunion avec Imaz Press". (Photo Cité du volcan)

