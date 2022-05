Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Deux nouvelles études publiées dans la revue Science et par la Nasa révèlent que l'éruption qui a eu lieu aux îles Tonga et a eu un impact sur les sismographes et l'atmosphère de La Réunion est la plus forte en 140 ans. Vents, courants électriques, ondes de choc et vagues de tsunami : le volcan a envoyé des signaux ressentis jusqu'en Métropole. (Photo AFP / Nasa)

