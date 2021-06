Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 10 heures

A l'occasion des journées des tortues marines ce samedi 3 et ce dimanche 4 juillet 2021, Kelonia vous propose de parrainer des tortues marines pour soutenir les programmes d'étude et de préservation menés par le centre de recherche et ses partenaires. Il existe deux offres pour ce parrainage. La première à 20 euros où la marraine ou le parrain reçoit un certificat de parrainage, un bulletin de santé mensuel de sa filleule ainsi que des images de son retour dans l'océan. La seconde formule à 50 euros permet à la marraine ou au parrain de recevoir un lien internet pour suivre en direct les déplacements océaniques de la tortue et de bénéficier de la première formule. Cette offre n'est disponible que pour les parrainages faits durant les journées des tortues marines. Les visites se font en compagnie d'un soigneur et sur rendez-vous durant le mois de juillet. (Photos : Kélonia)

A l'occasion des journées des tortues marines ce samedi 3 et ce dimanche 4 juillet 2021, Kelonia vous propose de parrainer des tortues marines pour soutenir les programmes d'étude et de préservation menés par le centre de recherche et ses partenaires. Il existe deux offres pour ce parrainage. La première à 20 euros où la marraine ou le parrain reçoit un certificat de parrainage, un bulletin de santé mensuel de sa filleule ainsi que des images de son retour dans l'océan. La seconde formule à 50 euros permet à la marraine ou au parrain de recevoir un lien internet pour suivre en direct les déplacements océaniques de la tortue et de bénéficier de la première formule. Cette offre n'est disponible que pour les parrainages faits durant les journées des tortues marines. Les visites se font en compagnie d'un soigneur et sur rendez-vous durant le mois de juillet. (Photos : Kélonia)