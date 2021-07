La 23ème édition des Journées réunionnaises des tortues marines se tiendra ce samedi 3 et ce dimanche 4 juillet 2021 à Kélonia. Pour cette occasion, le centre de soins propose des activités et animations pour petits et grands autour de la protection des tortues marines. L'entrée est à 5 euros mais est gratuite si vous portez un vêtement, bijou ou tatouage tortue ou si vous venez à vélo. Rendez-vous de 9h à 18h pour profiter d'un week-end sur ces reptiles marins. La billetterie fermera ses portes à 17h. Afin de respecter les règles sanitaires liées au Covid-19, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Découvrez ci-dessous le programme détaillé. (Photo : Kélonia)

"Les Journées des tortues marines 2021 sont placées sous l’égide des 20 ans de l’Iosea, la convention régionale océan indien et sud est asiatique pour la gestion et la préservation des tortues marines et de leurs habitats" indique Kélonia. Cette année le centre de recherche souhaite sensibiliser le public à deux menaces grandissantes qui pèsent sur les tortues marines à La Réunion : les chocs avec les bateaux rapides et le changement climatique.

Cette première menace qui augmente depuis quelques années tue les tortues ou les blesse gravement. La dernière en date est Choka une jeune tortue verte dont la carapace a été brisée par un Foil en novembre 2020. Elle est soignée par l'équipe de Kélonia et se remet lentement de ses blessures.



Le changement climatique quant à lui impacte les pontes des tortues sur les plages qui "régressent de plus en plus en raison de l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion favorisée par les aménagement littoraux" explique Kélonia.



La durée d’incubation c'est-à-dire la période où la tortue couve ses œufs pour le développement de l'embryon dans l'œuf, la survie des nouveau-nés et leur sexe dépendent de la température du sable. "Si le réchauffement se poursuit cela entraînera moins de naissances et un déséquilibre dans la répartition du sexe qui pénalisera la reproduction des tortues marines" souligne le centre de recherche.

Pour diminuer l'impact de la voiture, l'un des responsables de ce réchauffement climatique, le centre de soins lance l'opération "Kélonia à vélo" pour promouvoir les déplacements doux. Chaque visiteur qui viendra à vélo bénéficiera d'une entrée gratuite pour le samedi 3 ou le dimanche 4 juillet et d'un tarif réduit de cinq euros au lieu de huit euros pour le reste de l'année.

Chaque année, le centre vous propose un t-shirt collector JTM (Journées réunionnaises des tortues marines). Cette année c'est Delphine Simonet qui a réalisé le visuel avec la technique du Gyotaku, un art japonais qui consiste à reproduire des empreintes de poissons le plus fidèlement possible sur différents supports comme du papier ou du tissu. L'achat de ce t-shirt donne un accès gratuit à Kélonia tout le week-end. La mascotte de Kélonia, Kelo sera également présente pour vous accueillir.

- Des ateliers pour apprendre tout en s'amusant -



Ces Journées réunionnaises des tortues marines sont aussi l'occasion de s'amuser à travers différents ateliers pédagogiques. L'association Kaloubadia vous proposera des travaux manuels avec "Fabrique moi une tortue" qui se tiendra les 3 et 4 juillet dans la salle pédagogique. Découvrez ci-dessous les horaires de "Fabrique moi une tortue". Attention les places sont limitées.

• 10h - 11h : atelier fabrication jouets en papier sur le thème de la mer ;

• 11h - 12h : atelier fabrication de pandiyé en graines et perles ;

• 15h - 16h : atelier fabrication jouets en papier sur le thème de la mer ;

• 16h - 17h : atelier fabrication de pandiyé en graines et perles ;

L'atelier jeux du avec l'association les "Petits débrouillards" se déroulera de 9h à 17h30. L’association Air Trois Air vous aidera à fabriquer votre propre cerf-volant avec l'atelier "Marmail en l’air", sur le parvis du musée. Ce cerf-volant vous permettra de bénéficier d'une entrée gratuite. La sirène Moana sera également présente et nagera avec les tortues. Elle proposera ensuite aux enfants une séance photo sur la plage du Grand Bassin samedi et dimanche de 9h30 à 10h30 et de 13h30 à 14h30. Une tortue gonflable sera présente sur le site de 9h à 17h30.

Kélonia vous propose de photographier les sept cartes représentant les familles de tortues. Ces cartes sont réparties sur le circuit de visite et vous devez transmettre vos photos par mail pour participer au tirage au sort. Vous pouvez tenterr de gagner des vols en ULM et parapente au-dessus du lagon, des baptêmes de plongée, des abonnements à Kélonia, et de nombreux autres lots.

- Des documentaires pour découvrir le travail du centre de recherche -

En plus de ces ateliers, Kélonia vous propose quatre documentaires sur les programmes de recherche et de conservation menés par le centre de recherche et ses partenaires :

- La Saga d’Emma, le cadeau de Noël

- Le mystère des tortues Caouannes de l’océan Indien

- Soigner : au coeur du Centre de soins de Kelonia

- Copra Tortues et Thalasso 2.0 sur les missions dans l’archipel des Glorieuses

Deux auteur.e.s locaux présenteront leurs livres à l'occasion du thème sur la "tortue". Florence Lafleur dédicacera ses deux livres Vava la tortue, sur la route de St Leu et Vava et Lena la baleine. Patrick Durville quant à lui dédicacera Le Forban noir, Pirate de Bourbon et Taka le fugitif.

- Parrainez une tortue -

Vous pouvez aussi parrainer une tortue pour soutenir les programmes de conservation et de recherche du Centre de soins de Kelonia. Vous pourrez ensuite lui rendre visite durant le mois de juillet sur rendez-vous avec un soigneur. Vous recevrez un bulletin de parrainage, des images de son retour en mer et un lien pour suivre ses migrations en direct via internet en fonction de la formule choisie.



Pour rappel, la première offre à 20 euros permettra à la marraine ou au parrain de recevoir un certificat de parrainage, un bulletin de santé mensuel de sa filleule ainsi que des images de son retour dans l'océan. Vous pouvez aussi bénéficier de la formule à 50 euros avec laquelle pourrez suivre en direct les déplacements océaniques de la tortue en plus de bénficier de la première formule.

En attendant, les Journées réunionnaises des tortues marines, nous vous proposons de revoir la programmation vidéo de l'Iosea lors la Journée internationale des tortues marines, le 19 juin 2021. L'Iosea qui fêtait ses 20 ans à cette occasion a choisi cette date pour l'anniversaire du protocole d'accord entre les 44 pays de l'océan Indien et de l'Asie du Sud Est pour la conservation des tortues marines. Regardez la présentation de La Réunion de 1h50 à 1h01 :

