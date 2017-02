Météo France annonce un week-end arrosé, avec l'arrivée d'averses dès samedi matin, d'abord dans l'Est. Elles pourraient gagner les hauteurs et l'Ouest dans la journée. A noter que La Réunion est actuellement en pré-alerte cyclonique, et qu'une dégradation du temps est prévue dans les jours à venir, avec l'arrivée d'une zone perturbée près de nos côtes. Voici les prévisions de Météo France en intégralité.

Ce samedi, avec le retour de l'alizé on retrouve les traditionnelles entrées nuageuses et pluvieuses en matinée sur la moitié Est. Quelques averses d'été assez brèves, parfois plus durables dans les Hauts (Plaines et Volcan) qui deviennent moins fréquentes en deuxième partie de journée. L'Ouest se réveille sous le soleil en attendant les averses de l'après-midi, qui pourraient déborder jusque sur la route du littoral.

Le vent d'Est reste encore modeste, 40 km/h en rafales sur la route en corniche le matin. La mer est peu agitée.