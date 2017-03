L'association Préserve notre récif, nout patrimoine organise un rassemblement de soutien à la Réserve naturelle marine de La Réunion (RNMR) ce dimanche 12 mars 2017 à partir de 15 heures sur la plage de l'Ermitage. L'objectif est de former une chaîne humaine symbolique sur la plage pour "montrer notre soutien à la Réserve" indiquent les organisateurs. L'action vient à la suite de la décision de la Région Réunion de suspendre le financement de la RNMR (Photo archives)

"Ce rassemblement se veut pacifique: pas d'amalgame, ni de polémique. Nous sommes là pour défendre la Réserve. Coloré: venez avec des habits colorés, à l'image d'un écosystème en bonne santé! Impliqué: si cette initiative vous tient à coeur!" écrit Préserve notre récif, nout patrimoine sur sa page Facebook.

L'association entend ainsi manifester son attachement à la protection de la Réserve marine. L'existence même de cette structure pourrait en effet être menacée. Et pour cause, lors de sa commission permanente de ce mardi 7 mars, la Région a décidé de suspendre la subvention attribuée à l'organisme. La raison ? Une relation "clairement établie" de "cause à effet" entre une réglementation "bridant la pêche ciblée" et "l'attractivité qu'exerce la Réserve pour ces prédateurs".

Après sept versements annuels (230 000 euros en 2015), ce serait donc la fin de l'attachement financier de la collectivité à la Réserve. Cette dernière perdrait ainsi l'une de ses aides majeures. Le sujet devrait par ailleurs être discuté ce vendredi : le comité réunionnais de réduction du risque requin (C4R) se réunit pour présenter les principales orientations décidées pour cette année.

En avril 2015 le collectif Préserve notre récif, nout patrimoine avait formé une chaîne humaine de 500 personnes sur la plage de l'Ermitage. Il s'agisssait déjà de montrer son attachement à la préservation de la réserve marine naturelle de La Réunion.

mb/www.ipreunion.com