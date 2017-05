27 mai 2010. Le décret d'application de la loi interdisant la vente aux moins de 18 ans est publié par le Journal Officiel. Cette interdiction était contenue dans la loi "Hôpital, patients, santé et territoires" du 22 juillet 2009.

Pour rappel "à La Réunion, 68% des fumeurs quotidiens ont envie d'arrêter de fumer. 25% des 15/75 ans fument quotidiennement soit 1 Réunionnais sur 4. On dénombre 570 décès en moyenne chaque année directement liés au tabagisme, soit 14% de l’ensemble des décès sur l’île" selon les éléments de l'Agence régionale de santé (ARS). Autrement dit, "le tabagisme est aussi la 1ère cause de mortalité par cancer, ces chiffres s’inscrivant dans un contexte local préoccupant puisque chez les jeunes, on observe une expérimentation fréquente et un usage quotidien précoce" ajoute l'ARS.

