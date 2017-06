Le Collectif Réunion Zéro Déchet s'est rassemblé l'après-midi du 22 juin 2016 devant l'hôtel de la Région pour dire "non aux incinérateurs et oui à une politique de gestion des déchets responsable, durable et créatrice d'emplois". Devant la pyramide inversée, une cinquantaine de personnes, dont les membres du collectif ATTAC 974 et d'Europe écologie les verts de La Réunion, se sont opposés, vêtus de combinaisons et de masques, au projet des deux incinérateurs inscrits dans le "plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux".

Le Collectif Réunion Zéro Déchet s'est rassemblé l'après-midi du 22 juin 2016 devant l'hôtel de la Région pour dire "non aux incinérateurs et oui à une politique de gestion des déchets responsable, durable et créatrice d'emplois". Devant la pyramide inversée, une cinquantaine de personnes, dont les membres du collectif ATTAC 974 et d'Europe écologie les verts de La Réunion, se sont opposés, vêtus de combinaisons et de masques, au projet des deux incinérateurs inscrits dans le "plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux".

A l'appel du collectif Zéro Déchet, les manfinestants pointait une solution dangereuse pour l'environnement, mais surtout pour la santé humaine. L'incinération de déchets produit des "dioxines", particules qui se déposent dans la nature et que l'homme peut ingérer. Ces particules sont identifiées comme cancérigènes. "Il y a beaucoup d'affaires en métropole, notamment des cas de cancer autour des centres d'incinération" avait affirmé Jean-Pierre Marchau, élu d'Europe écologie les Verts, en pointant la gourmandise d'une telle machine, puisqu'elle doit fonctionner "24h sur 24 pour être rentable", ce qui "détruit les filière de tri".

www.ipreunion.com