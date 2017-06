Bonjour, voici les titres développés ce lundi matin 26 juin 2017



- C'est la fin du ramadan : Eid moubarak

- [PHOTOS-VIDEO] 3e édition du festival de l'image sous-marine - Les poissons de l'océan Indien sous tous les angles

- Faites garder votre animal de compagnie garder ou partez avec lui

- Irak - Dans le vieux Mossoul repris à l'EI, apocalypse et parfum de mort

- Ça s'est passé un 26 juin - 1960 - Madagascar devient un pays indépendant

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil et un peu de pluie

C'est la fin du ramadan : Eid moubarak

Les Réunionnais de confession musulmane célèbrent ce lundi 26 juin 2017 l'Eïd el fitr. La fête, l'une des principales de l'islam, marque la fin du mois de ramadan et de jeûne que les fidèles ont observé, depuis le samedi 27 mai, du lever au coucher du soleil. Comme tous les ans, des centaines de fidèles sont attendus au vélodrome de Champ-Fleuri et à la grande mosquée de Saint-Denis pour une grande prière commune. Eïd moubarak (bonne fête) à tous les Musulman(e)s de La Réunion

[PHOTOS-VIDEO] 3e édition du festival de l'image sous-marine - Les poissons de l'océan Indien sous tous les angles

La 3e édition du festival de l'image sous-marine s'achevait le 17 juin dernier, sur les images des lauréats du concours photo qui avait pour thème "attitudes de poissons". Le festival a rassemblé plus de 6 000 personnes.

Faites garder votre animal de compagnie garder ou partez avec lui

A l'approche des vacances scolaires, une campagne de lutte contre l'abandon des animaux a été lancé au niveau national. Mais La Réunion n'est pas épargnée par ce fléau. En métropole, on estime à 80 000 animaux laissés en bord de route par leur propriétaire au moment du départ en vacances. Un comportement qui existe aussi sur notre île, également touchée par l'errance animale.



Irak - Dans le vieux Mossoul repris à l'EI, apocalypse et parfum de mort

Bâtiments dévastés, montagnes de gravats, ruelles désertes parsemées de cadavres de jihadistes: c'est le nouveau visage, apocalyptique, du vieux Mossoul, ancien joyau de l'Irak, dont les quartiers sont peu à peu arrachés par l'armée aux derniers combattants jihadistes.

Ça s'est passé un 26 juin - 1960 - Madagascar devient un pays indépendant

Le 26 juin 1960, Madagascar devient un pays indépendant. Après avoir fait partie des territoires d'Outre-mer français, l'île devient une république autonome au sein de la Communauté française, sous la Ve République. La Présidence de Madagascar est confiée à Philibert Tsiranana, ancien député, qui quittera le pouvoir en 1972.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil et un peu de pluie

Ce lundi 26 juin 2017, la journée sera globalement ensoleillée sur La Réunion avec quelques nuages et de rares averses sur l'extrême Sud-Est de l'île sur les côtes et les flancs Sud et Est du Volcan, de Saint-Joseph à Sainte-Rose, indique Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous