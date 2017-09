Ce mardi 5 septembre, les organisations représentatives du personnel et les organisations professionnelles patronales de la filière, réunies au sein de l'Interpro BTP, descendent dans la rue. Ils dénoncent une filière en crise depuis 2008. La seule manifestation unitaire de ce secteur d'activités remonte à 2010. Aujourd'hui, les acteurs du BTP évoquent une situation plus difficile qu'il y a 7 ans et parleraient même d'une des plus graves crises du secteur. Le défilé partira du Jardin de l'Etat et se dirigera vers la préfecture par la rue de Paris et la rue de la Victoire. Le rassemblement au Jardin de l'Etat se fera à partir de 7h00. La dispersion est prévue à 13h00.

Les professionnels des différents corps de métier du BTP ont lors de la conférence de presse du mardi 29 août insisté sur la crise que traverse la filière notamment en terme de chiffres d'activité. 25 000 salariés et 4 000 entreprises en 2008 contre 17 000 salariés et 2 000 structures neuf ans plus tard. Bernard Siriex, président de la FRBTP (syndicat patronal), avait déclaré le 29 août dernier : "Le chiffre d'affaires a été divisé par 2. Nous sommes à 1 milliard 2. Si j'enlève le marché de la route du littoral, nous sommes à moins d'1 milliard. La faute à quoi ? Au manque d'activité". Autre raison de manifester, le nombre de logements sociaux construits qui ne s'élève qu'à 800 alors que les professionnels en espéraient plus de 2000. Bernard Siriex souhaite l'application d'un dispositif afin de faciliter la construction des logements sociaux. La motion qui sera déposée le 5 septembre demandera son effectivité à la Région Réunion. "Certains patrons passent le balai dans leur entreprise car il n'y a plus d'activité", avait-t-il lâché. La première manifestation de l'intersyndicale, composée de vingt organisations patronales et de cinq syndicats de salariés (la CFTC, FO, la CFDT, la CGTR et la CFE-CGC) descendra dans la rue, à Saint-Denis, ce matin du 5 septembre afin d'alerter l'État sur la situation de crise du secteur. Les chefs d'entreprise et les salariés déposeront une motion à la préfecture et aux conseils départemental et régional. La dernière grève dans le BTP avait eu lieu en avril 2016. En 2010 déjà, les professionnels s'étaient réunis en interprofession. Ils se mobilisaient munis de banderoles : "BTP à terre" ou "Arrêtez le massacre".