La dix-septième édition du Manapany Festival débute ce vendredi 22 septembre 2017. Elle se tiendra jusqu'au dimanche 24 septembre. Trois jours de fête rythmés entre autres par par les concerts, les sports de pleine nature, des activités de loisir et de bien-être. Focus sur ce premier jour de festivités.

Un événement culturel et sportif organisé par la mairie saint-joséphoise et l’association les Trois Peaks. 24 artistes se produiront aux Ti Coin charmant, Latérit et Lézard vert dans le Sud Sauvage. Les spectacles payants se tiendront sur la première scène vendredi et samedi soir. Les deux autres scènes restent gratuites. Début des concerts ce soir à 19 h 30. Avec les prestations d’Iztamma, d’Edgar Ravahatra, de Maya Kamaty, de Pat’Jaune, Sedjem & de MickeySax au Ti coin charmant.

Ce samedi, à noter les dates de Ziskakan, d’Ousanousava ou encore de Lindigo avec Fixi. Avant cette partie musicale, le public pourra venir découvrir dans la journée le marché des artisans, la grimpe dans les arbres ou le massage bien-être. Des compétitions de VTT trial, de skate, de roller ou de BMW se dérouleront aussi. Des groupes émergents, issus des tremplins des DSS (Dimanches du Sud sauvage), auront aussi leur chance. Retrouvez ici la programmation du dimanche et toutes les informations pratiques.

Pensez d’ailleurs à retirer de l’argent avant de venir au festival. Aucun distributeur n’existe dans ce quartier. La billetterie et le bar seront, eux, équipés de terminaux de carte bleue. Il sera d'ailleurs possible de se garer au collège Achille-Grondin et au centre des arts du feu. Vous pourrez prendre des navettes gratuites. Le vendredi, de 19 heures à 1h30, le samedi, de 9 heures à 1h30 et le dimanche, de 9 heures à 23 heures.

Les organisateurs espèrent pouvoir organiser de nouveau une compétition de surf sur le bord de mer saint-joséphois dans les années à venir. Des études menées par la ligue de surf et le centre de ressources et d’appui sur le risque requin doivent étudier dans les prochains mois un dispositif de sécurisation.

