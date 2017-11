BONJOUR. Voici les titres développés ce lundi 27 novembre :



- Jean-Claude Lacouture submergé par un étang de plaintes : Dénonciation calomnieuse, délit de favoritisme, harcèlement

- Natation - Championnats de La Réunion : Grégory Robert rafle le 100m, Saint-Joseph encore à la fête

- Le documentaire de l'artiste réunionnais Sîla nominé dans trois festivals

- [VIDÉ0] Tennis - La France remporte sa 10e Coupe Davis

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Après un week-end humide, un lundi sec

Depuis la mi-novembre 2017, le maire de l'Étang-Salé est rattrapé par plusieurs plaintes. Outre celle pour harcèlement moral de Mireille Mallet, ressurgit l'affaire signalée par le retraité et conseiller municipal Alain Payet. Ce dernier évoque "délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt" dans le cadre de l'attribution d'un appartement de la Semader (Société économie mixte aménagement développement Réunion) au fils de Jean-Claude Lacouture, président de ladite société. Le retraité a été entendu par les gendarmes il y a deux semaines.



Natation - Championnats de La Réunion : Grégory Robert rafle le 100m, Saint-Joseph encore à la fête



Pour cette seconde journée des championnats de natation de La Réunion en petit bassin, la piscine hôte de Plateau-Caillou a vu les espoirs péi briller ce dimanche 26 novembre. Chez les filles, le CN Saint-Joseph a une nouvelle fois confirmé sa suprématie régionale. Côté masculin, pendant que le jeune Grégory Robert de Saint-André triomphait sur la course reine, le 100m nage libre, Damien Delmotte de La Jeanne Natation réalisait le triplé en dos (50m et 100m samedi, 200m dimanche). Revivez cette journée en images.



[VIDÉO] Le son du Monde : L'Île Maurice - Le documentaire de l'artiste réunionnais Sîla nominé dans trois festivals



Réunion Première diffusera le documentaire de Sîla, leader du groupe Toguna, le vendredi 1er décembre 2017 à 23 h 20. Intitulé "Le son du Monde : L'Île Maurice", ce film de 58 minutes, produit par Dérives Productions, était nominé dans trois festivals internationaux en 2017.

[VIDÉ0] Tennis - La France remporte sa 10e Coupe Davis

Favorite sur le papier contre la Belgique, la France a été poussée dans ses retranchements et acculée à un cinquième match en finale de Coupe Davis, remportée pour la dixième fois, dimanche à Villeneuve-d'Ascq. C'est Lucas Pouille qui a délivré les Mousquetaires version 2017, grâce à sa victoire logique et facile dans l'ultime match face au N°2 belge Steve Darcis (6-3, 6-1, 6-0).



Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Après un week-end humide, un lundi sec



Ce lundi 27 novembre 2017 inaugure un début de semaine sous le signe du soleil. La majorité de l'île profitera de belles éclaircies tout au long de la journée nous dit Météo France. Nous publions ci-dessous l'intégralité du bulletin :