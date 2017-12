Le conseil constitutionnel a confirmé l'élection de la liste de Nassimah Dindar ce vendredi 1er décembre 2017. La présidente UDI du conseil départemental, Jean-Louis Lagourgue, maire LR de Sainte-Marie, et Viviane Malet restent donc sénateurs

Conformément à la loi sur le cumul des mandats, Nassimah Dindar et Jean-Louis Lagourgue ont maintenant un mois pour démissionner respectivement de leur poste de présidente du Département et de maire de Sainte-Marie.

Les élections pour leur remplacement devront avoir lieu sein de ces deux collectivités dans le mois suivant les démissions.

Si le scrutin pour les fonctions de maire sainte-mariéen devrait se dérouler sans grand suspense, celui pour l'accession à la présidence du Département est depuis plusieurs semaines déjà sources de grosses tensions et de déchirements à droite.

En effet, Didier Robert, président de Région (LR), soutient la candidature de Jean-Claude Lacouture, maire et conseiller départemental de l'Etang-Salé empétré dans plusieurs plaintes contre lui.

Pour leur Nassimah Dindar (UDI), Michel Fontaine, ex sénateur et maire de Saint-Pierre (LR) et Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, soutiennent la candidature de Cyrille Melchior, actuel premier vice-président LR du Département.

Les tractations et autres ralés poussés sont sans doute loin d'avoir atteint leur apogée...

