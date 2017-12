BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 21 décembre 2017



- Plus que quelques jours pour participer à notre concours photos - Plus de 1000 euros de cadeaux à gagner !

- Hand féminin - L'entraineur de l'équipe de France en vacances à La Réunion après le sacre des Bleues au championnat du monde

- [PHOTOS] Daniel Bonet-Maury va obtenir son septième dan - 70 ans passés sur les tatamis de judo

- 20 désamb - La liberté a été fêtée

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "pratiquer la religion"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il va pleuvoir

Notre concours photo lancé ce 15 décembre s'achève ce dimanche 24 décembre 2017. Il ne vous reste donc que quelques jours pour nous proposer un cliché reflétant un Noël typiquement réunionnais. Plus de 1000 euros de cadeaux sont à gagner : iPhone 7, imprimante photo WiFi Canon Selphy avec ses recharges, appareil photo Fujifilm Instax Mini 9 avec ses recharges et trois kits d'accessoires pour voiture WaveConcept.... dégainez vos appareils et dépêchez-vous !

Olivier Krumbholz, le coach emblématique de l'équipe de France féminine de hand est à La Réunion pour quelques jours de vacances. Un repos bien mérité pour cet entraineur qui a conduit à deux reprises les Bleues tout en haut de pyramide mondiale. Une première fois en 2003. Une seconde fois ce dimanche 17 décembre 2017 lorsque les handballeuses françaises sont devenues championnes du monde en battant les Norvégiennes, tenantes du titre, 23 à 21 à Hambourg.

Il représente une figure de la discipline dans l'île. À 76 ans, Daniel Bonet-Maury va officiellement recevoir son septième dan de judo le 20 janvier 2018 lors d'une cérémonie organisée en métropole par la Fédération française. L'homme pratique ce sport depuis l'âge de 6 ans. L'ancien kiné, à la retraite depuis deux ans, revient sur sa passion passée sur les tatamis.

Ce mercredi 20 décembre 2017, dans plusieurs villes l'abolition de l'esclavage a été célébrée. A Saint-Denis l'on a fêté le 20 désanm à travers plusieurs événements. Un temps de recueillement s'est tenu à 11 heures sur la stèle Géréon et Jasmin. en fin d'après-midi, un défilé est parti du Jardin de l'État, traversant les rues de Paris et de la Victoire pour rejoindre le Barachois. La fête a continué ensuite avec un plateau musical animé par Kréolokoz, Christine Salem et Tiken Jah Fakoly. Au jardin de l'Etat, plusieurs animations ont été proposées en présence d Cyrille Melchior, tout nouveau président du Département.



Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "pratiquer la religion"

Il fera grand beau temps ce jeudi matin 21 décembre 2017, mais attention cela ne va dure, prévient Météo France. Des nuages vont se développer sur les penteset dés la mi-journée, des averses sont possibles, nous disent les météorologues