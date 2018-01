Le premier système actif de la saison cyclonique s'éloigne de La Réunion. On apprend dans le dernier bulletin de prévisions de Météo-France que la dépression tropicale a été baptisée Ava. La tempête tropicale modérée se situait ce mercredi 3 janvier 2018 à 10 heures du matin à 680 kilomètres de l'île. Elle se déplace à 9 kilomètres par heure. Ce mardi elle se situait à 545 kms de nos côtes. Selon les météorologues amateurs de la page Facebook Cyclones La Réunion elle "dirige un flux de secteur Est à Est-Nord-Est modéré à assez fort", provoquant des précipitations régulières sur l'Est du département. La pluie, elle, continue dans plusieurs zones de La Réunion. (Photo RB/Imaz Press)

Durant les 12 dernières heures ont été relevés 49 milimètres de pluies à Gillot, 101mm à Bellevue Bras-Panon, 87mm à Salazie, 100mm à Bras Pistolet, 35 mm à la Pointe du Gouffre.

Au cours de cette matinée, on devrait observer une amélioration du temps avec des averses plus rare que durant la nuit dernière. Une situation temporaire selon Cyclones La Réunion qui se base sur le bulletin de prévisions de Météo-France car de bonnes averses vont avoir lieu dans la plupart de l'île avec des cumuls parfois importants. Sur les hauteurs de l'Est notamment.

"Le vent de secteur Est souffle assez fort avec des rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes Nord et Sud. De bonnes rafales se produisent sur la Possession. Sur le relief aussi le vent reste fort avec de fortes rafales de l'ordre de 75 à 85 km/h localement 90km/h sur le Pas de Bellecombe, la Plaine des Cafres ou le Maïdo par exemple. La mer est agitée, localement forte sur les zones exposées au vent", indiquent les prévisions.

Cyclone Océan Indien suit évidemment la trajectoire d'Ava. Le média spécialisé publiait d'ailleurs une vidéo à propos de cette première tempête tropicale modérée de la saison cyclonique. Un système baptisé extrêmement tardivement.

#AVA première tempête tropicale de la saison cyclonique 2017/2018 du bassin sud-ouest de l'#OcéanIndien https://t.co/XjWsx1kQmM — Cyclone Ocean Indien (@Cycloneoi) 3 janvier 2018

Les météorologues amateurs d'Actus Météo 974 tweetaient eux aussi concernant AVA. Selon eux, une zone pluvio-orageuse dûe à la tempête se rapproche de l'île par le Nord. Une dégradation significative du temps est attendue en cours de journée et de soirée dans l'île mais aussi à Maurice.

🌧️ Une bande périphérique (zone pluvio-orageuse) de #AVA se rapproche de l'île par le Nord. Une dégradation significative du temps est attendue en cours de journée/soirée sur #LaRéunion et #Maurice. pic.twitter.com/KbPiYD0ZNb — Actus Météo 974 (@ActusMeteo974) 3 janvier 2018

Ce mercredi matin 3 janvier, peu avant 10 heures, les pluies semblaient épargner la ville de Saint-Denis. Comme vous pourrez le constater sur les images tournées par notre photographe sur le sentier littoral Nord.

Ce mercredi matin 3 janvier, les pluies semblaient épargner la ville de Saint-Denis. Comme vous pourrez le constater sur les images tournées par notre photographe sur le sentier littoral Nord. pic.twitter.com/1aVgdwLJGW — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 3 janvier 2018

On apercevait malgré tout des nuages menaçants dans le ciel dionysien. Avec un vent assez présent. Pas de quoi empêcher les sportifs -à pieds ou en vélo- de se dépenser en dépit du mauvais temps. Regardez les deux vidéos suivantes.

On apercevait malgré tout des nuages menaçants dans le ciel dionysien. Avec un vent assez présent. Pas de quoi empêcher les sportifs -à pieds ou en vélo- de se dépenser en dépit du mauvais temps. Regardez les deux vidéos suivantes. pic.twitter.com/pBUrjEy0oX — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 3 janvier 2018

Les sportifs pas du tout découragés par les conditions météos.

Les sportifs ne sont pas perturbés par les conditions météo. Regardez pic.twitter.com/UGBkQOgMKt — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 3 janvier 2018

Le vent est malgré tout présent sur le chef-lieu sur le sentier littoral Nord.

Le vent est présent sur le chef-lieu sur le sentier littoral Nord pic.twitter.com/b4EMtwEnld — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 3 janvier 2018

