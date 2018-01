Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 7 heures

BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 13 janvier 2018 :



- [VIDÉO] Le président de Région se lâche - Didier Robert : "Il faut arrêter de nourrir les traitres" Michel Fontaine et Jean-Paul Virapoullé

- Cinquième jour de fermeture pour la route du littoral - Dernier week-end de déviation avant la réouverture

- Polémique sur l'affiche du Festival " Même pas Peur " - Quand Charlie Hebdo parle de racket au "blackface"

- Afrique - Au Malawi, la peur des "vampires" nourrit la vindicte populaire

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "être casanier"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des nuages et de la pluie en début de soirée

