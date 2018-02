En août 2017, Imaz Press annonçait l'hypothèse de la livraison d'une demi-NRL (Nouvelle Route du Littoral) d'ici 2020-2021. Ce mercredi 21 février 2018, nos confrères du Quotidien indiquent que la Région annonce comme "fortement envisagée" la mise en service de la moitié viaduc. Faute à un manque de visibilité sur l'approvisionnement du chantier, le tronçon Grande-Chaloupe-Possession reste encore dans les limbes...

Livrée à la bonne année, mais de moitié : l'hypothèse d'une demi-NRL entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis se confirme bel et bien d'ici 2020-2021. Comme annoncé par Imaz Press en août 2017, le scénario d'une route à moitié construite se profile bel et bien. Nos confrères du Quotidien indiquent ce mercredi que la Région annonce comme "fortement envisagée" la mise en service de la moitié viaduc. Une livraison complète de l'ouvrage serait ainsi potentiellement effectuée deux ans plus tard.

Car si la moitié entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe avance bien à pas de géants, c'est plutôt le contraire pour le tronçon entre la Possession et la Grande Chaloupe. Faute à une question de logistique : les roches massives font toujours défaut. Comme le précisent nos confrères du Quotidien ce mercredi, le groupement de la NRL a été dan l'obligation de fermer son usine de fabrication d'accropodes, suite au manque de visibilité sur l'approvision de la future digue. Car si l'arrêté d'ouverture d'exploitation de la carrière de Bois-Blanc a été signé par le préfet à la fin du mois de juillet, les matériaux sont encore loin de pouvoir sortir de terre. Le plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Leu n'a également pas encore été modifié.

- La carrière pas exploitable avant plusieurs années -

Les carottages qui avaient été effectués par un organisme indépendant et qui ont ensuite été plus ou moins confirmés par une autre batterie de tests ont prouvé que les roches massives se trouvaient à minimum à 40 mètres sous le sol. Autrement dit, même si les machines commencent à creuser maintenant, la carrière ne devrait pas être exploitable avant plusieurs années. Selon des professionnels du bâtiment, deux ans devraient être nécessaires pour découvrir les galets. L’échéance de 2020, déjà largement dépassée, serait donc encore retardée, sans doute de quelques années. Ce qui laisse largement le temps au tronçon de route entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis, déjà bien entamé, de se terminer.

En août, les services de la Région n'avaient pas répondu à nos interrogations sur le sujet. Nous avions déjà pourtant pointé du doigt cette phase critique que traversait le chantier. Les pénalités de retard continuent quant à elle à s'aligner et à s'accumuler.

