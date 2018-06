BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 13 juin 2018



Désormais, Imaz Press doit payer pour reproduire les bulletins météo - Météo France, service public ou entité commerciale ?

Le 31 mai dernier, Imaz Press Réunion a reçu un drôle de courrier signé de la main d'Alain Poujol, directeur interrégional adjoint de Météo France pour l'Océan Indien. Alors que cela fait plusieurs années que notre agence publie, chaque jour, les bulletins prévisions de Météo France, il semblerait que la structure ait décidé de mettre à mal la rubrique. En effet, Météo France nous a demandé de ne plus publier leurs prévisions à titre gratuit. Il convient, désormais, de payer pour pouvoir reproduire les bulletins tant convoités qui sont accessibles via le site web de Météo France. Imaz Press s'est alors questionné : quelles sont les missions de Météo France? Dans quelles mesures, la structure assure-t-elle un service public? Quelle part de son activité est vouée à la commercialisation?

A Madagascar, la grand-mère ingénieure solaire

Yollande Randrianambinina, grand-mère courage de 53 ans, habite le petit village d'Ambakivao. Ce village de pécheurs isolés à l'ouest de Madagascar n'avait, jusqu'à fin 2017, pas accès à l'électricité. Yollande et ses petits-enfants s'éclairaient, difficilement, à la lampe à pétrole. Désormais c'est fini. Car la grand-mère, auparavant pêcheuse de crevettes, est devenue ingénieure solaire, et éclaire son petit hameau grâce à l'énergie solaire.

Avant la Coupe du monde - Tour du monde des stades de foot les plus improbables

A 48 heures du coup d'envoie de la Coupe du Monde, nous proposons à nos internautes de découvrir les stades de football les plus insolites au Monde. Entre un stade entourés de montagne enneigés en Islande, celui au milieu des favéla ua Brésil, ou bien un stade totalement perché au dessus d'un centre commercial en Serbie. L'AFP et Topito vous font faire un tour du Monde des stades les plus improbables.

En Thaïlande une tortue décède, étouffée par du plastique

L'Agence France Presse (AFP) l'a annoncé ce lundi 11 juin 2018 : en Thaïlande, il y a une semaine, une tortue est décédée après avoir ingurgité des matières plastiques. C'est après s'être échouée sur une plage qu'elle a été repérée pour être soignée par les vétérinaires. Ils ont tenté de la sauver. En vain. La tortue est décédée deux jours plus tard.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre nuages et soleil

Le temps sera changeant ce mercredi 13 juin 2018. D'après Matante Rosina, prévisionniste privée d'Imaz Press, Le soleil et les nuages se disputeront la vedette sur quasiment toutes les régions de l'île. Matante Rosina a aussi prévu d'amarrer sa capeline de peur qu'elle soit emportée par le vent. Dites-nous vite si gramoune Rosina a raison