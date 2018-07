BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 9 juillet 2018 :



- Mayotte : vers la fin d'un principe fondamental de la République

- Rentrée 2018 - La semaine de quatre jours pour toutes les communes

- [VIDEOS] Journée spéciale à Kelonia : Des tortues marines, en veux-tu, en voilà

- Un livre, Un transat : tome 4

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Nuages et éclaircies se disputent le ciel

Mayotte : vers la fin d'un principe fondamental de la République

Proposée l'année dernière par le sénateur mahorais LREM, Thani Mohamed Soilihi, la limitation du droit du sol à Mayotte pourrait bien être appliquée d'ici peu. Cette proposition de loi qui prévoit que tout enfant né à Mayotte ne pourra être régularisé que si l'un des parents réside légalement en France depuis au mois trois mois, remet en cause un principe fondamental de la République. Pour le sénateur, c'est LA solution pour limiter l'immigration comorienne excessive sur l'île. En revanche, pour Jean Fauconnet, défenseur réunionnais des droits de l'homme, cela contredit l'esprit du droit français et ses valeurs républicaines.

Rentrée 2018 - La semaine de quatre jours pour toutes les communes

À la rentrée de janvier 2018, toutes les communes de l'île n'avaient pas encore mis en place la réforme qui prévoit le retour à la semaine de quatre jours pour les écoliers. Sept communes (Saint-Paul, le Port, La Possession, Saint-Denis, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Saint-Joseph), avaient conservé la semaine de 4,5 jours. Pour cette rentrée scolaire 2018, toutes les communes passeront à la semaine de quatre jours. Les rythmes des journées d'école n'ont pas encore été décidés pour certaines d'entre elles.

Kelonia a proposé un week-end spécial pour fêter les tortues marines. L'occasion, pour le directeur Stéphane Ciccione, d'évoquer l'observation de plus en plus importante de tortues sur l'île, et d'annoncer un nouveau projet. La structure veut s'agrandir pour pouvoir accueillir tous ses visiteurs.

Un livre, Un transat : tome 4

Du 13 au 23 juillet, l'opération Un livre, un transat, organisée conjointement par l'association La Réunion des livres, la région Réunion, la Dal Océan Indien avec le concours des communes participantes et de la CIREST, proposera une bibliothèque nomade de 1500 livres sur le thème de la nature. Des ateliers pour la jeunesse, gratuits, seront également au programme, avec le concours d'auteurs et d'illustrateurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di : Nuages et éclaircies se disputent le ciel

Quel temps pour ce lundi 9 juillet 2018? J'ai demandé à ma Tante Rosina. Elle m'a prédit un temps toujours nuageux et humide (à peu près comme hier). Elle m'a surtout dit que les nuages et les éclaircies allaient se disputer le ciel un peu partout, et toute la journée. Les rafales vont souffler sur le territoire : on devrait avoir un vent frais avec cet hiver austral installé depuis peu. Et dans le sud-est, quelques précipitations pourraient être observées. Bonne journée!