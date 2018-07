Après les cinq représentations qu'il a donné dans l'île au mois de février 2018, l'humoriste controversé Dieudonné Mbala Mbala revient. Le 4 septembre prochain la "Dieudosphère" pourra retrouver Dieudonné sur scène pour son spectacle "émancipation". Il devait revenir en juin, mais finalement les fans devront attendre septembre.

"Je serai de retour à La Réunion le 24 juin 2018 pour mon nouveau spectacle L’Émancipation!" Voici le post publié par l’humoriste controversé sur sa page Facebook le mardi 20 février 2018. Le rendez-vous est manqué pour juin mais pour septembre une date a été annoncé. Il reviendra le 4 septembre 2018.

L'humoriste avait prévenu que le lieu de son prochain spectacle serait tenu secret. En attendant que le lieu soit dévoilé, les fans pourront se procurer leur billet d'entrée pour le spectacle "Emancipation" pour la modique somme de 29 euros.

Pour le fans et les curieux, voici le synopsis de ce nouveau spectacle :

"' S'émanciper '. Dieudonné en rêve et vous en parle depuis quelques années. C'est un sujet à la fois original et ambitieux que l'artiste vous propose. Transcender les limites de l'humour, rire ensemble, en paix. Briser, le temps d'un spectacle au moins, nos chaînes mentales. N'ayez crainte les amis et émancipons-nous à travers le rire. "

Lors de sa venue en février, Dieudonné s'était produit à la salle Candin à Saint-Denis. Les cinq représentations avaient fait salle comble. La "Dieudosphère" pour qui la "liberté d'expression" est maître mot, n'avait pas manqué ce rendez-vous.

Lors de sa précédente venue, les fans avaient été informés du lieu de la représentation deux heures seulement avant son début.