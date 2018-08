Depuis ce mercredi 8 aout et jusqu'au lundi 20 août 2018 l'organisation des soirées musicales par la Bobine, l'une de paillotes de la plage de l'Hermitage est interdite après 22h00. De quoi satisfaire Karl Bellon, porte parole du collectif de défense du domaine public maritime (DPM) aurait)-on pu croire. Il n'en est rien. Car l'interdiction de fête signifiée par arrêté municipal, interdit aussi "tout rassemblement à moins de 100 mètres de la Bobine. Ce qui laisse dubitatif le porte parole du collectif. Il s'étonne surtout que l'Etat n'ait toujours pas agi pour "libérer le DPM occupé par les paillotes"

Dans l'arrêté qu'elle a émis ce merdredi, la commune saint-pauloise considère que compte tenu "des faits (...) et surtout les jets de projectiles constatés le jeudi 2 août dernier à l’occasion de la soirée musicale organisée de manière hebdomadaire par le restaurant la Bobine (...)" "les rassemblements de personnes aux abords immédiats de ce restaurant comme les évènements festifs organisés en son sein sont de nature à causer des troubles graves à l’ordre public". Ce soir là les Papangues Réunionnais en colère soutenus par le collectif de défense du domaine public maritime (DPM) étaient allés protester contre le bruit provenant d'une soirée organisée par ce restaurant. Injures et noms d'oiseaux avaient volé bas et les choses avaient failli dégénérer.

La mairie estime également que ces faits sont susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et, notamment, de ses salariés et de sa clientèle" et "qu’aucune mesure autre que l’interdiction des rassemblements de personnes a abords immédiats du restaurant et des manifestations festives s’y prolongeant au-delà de 22 heures, n’est de nature à faire obstacle aux dangers" pour "la sécurité des personnes et des biens".

Lire aussi : Hermitage - Les soirées musicales de la Bobine sont interdites

Karl Bellon affirme pour sa part que les tensions de ce jeudi soir 9 août ont "le résultat d'une véritable provocation organisée par les dirigeants de la Bobine et de leurs amis".

"On nous accuse d'avoir jeté des galets sur les clients du restaurant et que des personnes ont été blessées. Où sont les les certifiats médicaux ?" interroge Karl Bellon. "On croit nos accusateurs mais nous, nous n'avons jamais été inrerrogés par les enquêteurs et pourtant j'ai été convoqué par le sous-préfet de Saint-Paul. Il m'a dit que l'Etat ne tolérerait pas ce genre de comportement.... de notre part" s'étonne le porte parole du collectif de défense du DPM. Regardez :

Si Karl Bellon ne cache qu'il est amer, il souigne aussi : je n'abandonnerai pas le combat. Ces restaurants sont installés illégalement sur le domaine public maritime, il faut que cela cesse".

www.ipreunion.com