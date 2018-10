BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 11 octobre 2018



Zones d'ombre sur la procédure : expulsion de huit sri lankais : le grand cafouillage

LLa France pays des droits de l'homme...ou pas. Huit migrants sri lankais expulsés vite fait, bien fait...ou pas. Arrivés sur l'île samedi 6 octobre, les hommes âgés de 16 à 30 ans étaient placés en zone d'attente à l'aéroport de Gillot. Alors qu'une audience devant le juge des libertés et de la détention était prévue mercredi 10 octobre, ils ont été rapatriés en grande pompe mardi en fin d'après-midi. Du côté de la Cimade, l'association qui lutte pour le respect des droits des migrants, on s'inquiète : les procédures ont-elles été respectées? L'expulsion était-elle légale? Y-a-t-il eu une violation éventuelle du principe de non-refoulement des demandeurs d'asile?

La Région milite pour la panthéonisation de Roland Garros mais ne sait pas écrire son prénom

100 ans que Roland Garros est mort au combat lors d'un assaut des soldats allemands au dessus des Ardennes. C'était le 5 octobre 1918, à l'aube de ses trente ans. L'aviateur péi a - par ses exploits aériens - marqué son époque. On ne va pas être modeste, on peut même dire qu'il a marqué l'histoire. Alors le centenaire de sa mort, on ne pouvait pas passer à côté. Ou coné, kréol lé chauvin. Pour l'occasion, La Réunion a mis les petits plats dans les grands, des commémorations ont eu lieu aux quatre coins de l'île durant toute la semaine dernière. Une réplique de l'un des avions de Roland Garros a même survolé La Réunion ! On n'a pas regardé à la dépense. C'était beau mais un détail fait tâche...

Foot - Dimitri Payet a failli porter le maillot numéro 10

Sélectionné en Équipe de France de justesse pour remplacer Nabil Fékir forfait à cause d'une entorse à la cheville gauche, Dimitri Payet, le ti kok péi a été pressenti pour porter le maillot numéro 10 pour les matchs amicaux contre l'islande ce jeudi 11 octobre et l'Allemagne le 16 octobre 2018. C'est la fédération française de football (FFF) qui révélait la chose en publiant la liste des joueurs dans son dossier de presse. Le tout était synonyme de bien joli cadeau : le maillot numéro 10, pour les connaisseurs, lest fort en symbole. Porté par les plus grands joueurs tels que Platini, Zidane, Benzema et dernièrement par le prodige Mbappé lors de la Coupe du monde en Russie, il est en général porteur de promesses. L'affaire a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux avant que la FFF tranche le débat en publiant une nouvelle la liste des joueurs : le numéro 10 reste sur les épaules de Mbappé comme en Coupe du monde, notre Tit Kok portera le numéro 18... En piste

Grand raid - François d'Haene au départ pour la cinquième fois

Le jeudi 18 octobre 2018, François d'Haene, sera une cinquième fois au départ du Grand Raid de la Réunion. Fort de ses trois victoires, en 2013, 2014 et 2016, il revient sur les pentes de l'ile, après une saison de compétitions en Chine, France et USA, et deux projets personnels dans les Alpes. Interview

La pa Météo France i di, sé zot i di - Attention au vent

Matante Rosina a doublé le noeud qui retient sa capeline car elle a vu dans le fond de son pilon que le vent allait souffler en rafales ce jeudi 11 octobre 2018. Elle a vue aussi qu'il y aura quelques petites averses et que la mer sera agitée. Tout cela ne fait pas vraiment plaisir à Matante Rosina, mais elle a décidé de faire avec et elle garde le moral. Et chez vous c'est comment ?