Vigilance forte houle : Des vagues pouvant atteindre les 8 mètres attendues

Météo France a émis un bulletin de vigilance forte houle sur le littoral Sud et Ouest effective ce mardi 23 octobre à partir de 16h. Un train de houle lié au passage d'un front froid sur La Réunion qui avait déjà eu des conséquences ce lundi 22 octobre. Les conditions climatiques étaient très dégradées : de fortes précipitations, du vent, des orages qui avaient causé des perturbations sur les axes routiers de l'île. Météo France avait finalement levé les vigilances fortes pluies et orage qui courraient depuis le matin et la mi-journée.

Carte grise pour les vélos : une fake news

La semaine dernière, la nouvelle fait le tour des médias : dans le cadre du Plan vélo 2020, le Ministère des Transports aurait annoncé rendre obligatoire la carte grise pour les vélos. Effet d'annonce, prise de température ou juste un quiproquo ? Le lendemain, alors que la mesure fait la une des médias et que la rumeur s'est propagée comme un feu de paille, Élisabeth Borne, la Ministre des Transports dément sur son compte Twitter.

Saint-Denis : un Gigataco fourré avec deux kilos de viande, remboursé si terminé

Un appétit d'ogre ? L'idée d'ingérer deux kilos de viande dans un GigaTacos, ça vous fait saliver ? Ce défi gargantuesque est proposé sur la vitrine d'une nouvelle enseigne installée en centre-ville et ouverte depuis le samedi 20 octobre 2018. A l'heure du déj', Imaz Press est allé de pied ferme tenter sinon l'aventure du gigataco, mais du moins goûter aux spécialités proposées, lesquelles, heureusement, n'imposent pas l'overdose carnée. Occasion de poser quelques questions aux maîtres des lieux sur ce fameux défi qui ferait tourner de l'oeil le ban et à l'arrière-ban du corps médical réunionnais.

Bon plan vélo Civis : une matinée vélo à l'Etang-Salé pour tester les pistes cyclables

La CIVIS, en partenariat avec la commune de L'Étang Salé, organise le samedi 27 octobre sa première Matinée vélo, de 9h à 12h sur le champ de foire en face du camping. Durant cette matinée, une balade sera proposée à 9h30. Elle vous permettra seul, ou en famille, de tester une partie des voies cyclables du Bon Plan Vélo de la CIVIS.Le circuit sera sécurisé, avec la participation de la police municipale et de bénévoles tout au long de la balade.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie, du vent et de la houle

Matante Rosina, le temps n'est pas bon du tout ce mardi 23 octobre 2018. Dans le fond de son pilon elle a vu que la pluie va se calmer, mais le vent va se lever les températures vont baisser et la houle va s'abattre sur les côtes... Matante Rosina dit qu'il faut être très prudent. Et chez vous c'est comment ?