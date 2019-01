Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 14 janvier - Prime d'activité élargie : plus de 1.600 demandes depuis le 1er janvier à La Réunion

- Mardi 15 janvier - Les Outre-mer oubliés : Grand débat, grande indifférence

- Mercredi 16 janvier - Cher Didier Robert, cher (peut-être futur) député européen

- Jeudi 17 janvier - Musées : la Cour des comptes demande le remboursement des salaires de Didier Robert

- Vendredi 18 janvier - Charges locatives : les locataires toujours frappés au portefeuille

Lundi 14 janvier : Prime d'activité élargie : plus de 1.600 demandes depuis le 1er janvier à La Réunion

En réponse à la colère des Gilets jaunes, le gouvernement a mis en place une mesure d'urgence pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs les plus pauvres. Les conditions d'accès à la prime d'activité ont été élargies, désormais 5 millions de foyers pourront bénéficier de cette prestation contre 3,8 millions avant. Le montant de la prime d'activité allouée aux salariés autour du Smic a été augmenté de 90 euros maximum. Elle sera versée dès le 5 février pour compléter le salaire de janvier a affirmé Edouard Philippe. Quelles sont les démarches à faire ? Comment savoir si on est éligible ? À la Réunion, la Caisse d'allocations familiales nationale a estimé que 20.000 personnes (en fourchette haute) pourront prétendre à cette prime d'activité élargie.

Mardi 15 janvier : Les Outre-mer oubliés : Grand débat, grande indifférence

Pendant un peu plus de deux semaines, La Réunion a été bloquée, paralysée par le mouvement des Gilets Jaunes, comme nulle autre région en France. Injustice, vie chère, sentiment d'être méprisé et oublié par un président jupitérien... Les parfaits ingrédients pour une véritable révolte sociale. Et pourtant... Emmanuel Macron n'a eu pas un mot pour La Réunion, pas un mot pour les Outre-mer dans sa longue lettre de cinq pages. Alors que le Grand Débat national est lancé aujourd'hui, mardi 15 janvier 2019 et pour deux mois, qu'espère-t-on de ces discussions? Imaz Press a posé la question à cinq personnes : Valérie et Sergine du collectif "Tous unis pour La Réunion - coordination des gilets jaunes", Stéphane Fouassin maire de Salazie et président de l'Association des maires du Département de La Réunion (AMDR), Didier Bourse de l'association Attac Réunion et Cécile Herbelin de Touch pa Nout roche.

Mercredi 16 janvier : Cher Didier Robert, cher (peut-être futur) député européen

Cher monsieur Didier Robert,

Honte à nous, nos voeux ont tardé à venir. Nous nous rattrapons aujourd'hui et vous souhaitons mille et un bonheurs pour l'année à venir et une carrière encore plus dorée. Après avoir été très inquiets à ce propos, une de nos lettres ayant précipité votre démission de la SPL Réunion des Musées régionaux (RMR), nous voilà désormais pleinement rassurés. Car nous avons appris, cher président de Région que vous êtes pressenti pour être sur la liste de La République en Marche aux prochaines européennes... avec une indemnité de 6.611 euros nets mensuels.

Jeudi 17 janvier : Musées : la Cour des comptes demande le remboursement des salaires de Didier Robert

Rédigé le 30 août 2018 et notifié le 8 novembre de la même année, le rapport de la Cour régionale des comptes (CRC) sur la gestion de la SPL Réunion des Musées Régionaux (RMR) est lapidaire à l'encontre de Didier Robert, désormais ex-PDG des Musées. Ce rapport a été remis aux membres du Conseil d'Administration de la SPL ce mardi 15 janvier 2019. La remise a eu lieu uniquement en séance pour "éviter les fuites dans la presse". Perdu ! Imaz Press s'est procuré ce rapport dans son intégralité et vous propose de prendre connaissance de quelques uns des meilleurs extraits de ce document. Il est notamment question des "procédures de recrutement" jugées "opaques" et du salaire de Didier Robert augmenté de 52%... A ce propos la Chambre qui a transmis le dossier au Parquet (lequel a ouvert une enquête préliminaire) "invite la société (les Musées) à obtenir le remboursement des sommes versées à l'intéressé entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018"... Bonne lecture !

Vendredi 18 janvier : Charges locatives : les locataires toujours frappés au portefeuille

Le prix d'un logement pour les locataires ne se limite pas à un loyer payé au bailleur. Il comprend le loyer principal et les charges locatives qui couvrent les services et l'entretien courant des équipements et accessoires liés à jouissance du bien. Chaque année ces charges représentent plusieurs dizaines de millions d'euros payés par les locataires. La CNL a enquêté sur ces charges, pour sensibiliser les acteurs du logement social et les locataires. L'objectif de cette étude est de faire baisser les coûts des loyers dans le logement social à La Réunion. De plus avec le nouveau système d'actualisation la CNL craint un appauvrissement des locataires entrainant plus de difficultés pour un public déjà très impacté par la situation économique à La Réunion.

