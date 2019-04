Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Il y a une vingtaine de jours, un père assassinait ses trois garçons, âgé de 2 ans, 4 ans et 5 ans à La Rivière des Galets. Un énième drame, une énième tragédie. Contre toutes les violences intrafamiliales qui "continuent de grossir les colonnes de nos journaux à un rythme toujours plus effréné," les associations E.P.A (Ecoute-Moi !, Protège-Moi!, Aide- Moi!) et Entrèd à Nou organisent une marche blanche, ce samedi 13 avril 2019. Le rendez-vous est fixé au stade Mandela à La Rivière des Galets à 10 heures.

