Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Les travaux sur la route du littoral ont pris moins de temps que prévu ce mercredi matin 8 mai 2019. Les quatre voies de circulation sont déjà totalement rouvertes vers 12 heures 30 au lieu de 13 heures 30 comme cela avait été initialement programmé. La route avait été totalement fermée à 7 heures. Il s'agissait permettre des travaux de purges de la falaise et des tests de minage sur un bloc rocheux situé en mer au PR 11+550, non loin de la sortie ouest côté la Possession (et donc au niveau du chantier à venir de l'éventuelle partie digue de la NRL). Une déviation avait été mise en place dans les deux sens par la RD 41 route de la Montagne. Pour rappel, la route du littoral sera également fermée le dimanche 12 mai. Les horaires de fermeture seront communiqués prochainement. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

