Le lundi 16 septembre, les trois gros de la grande distribution péi – Leader Price, Super U et leclerc - ont dévoilé leurs cartes, leur plan pour que le groupe martiniquais ne s’offre pas la plus grosse part du gâteau. Les opérateurs péi n'ont qu'une crainte : que GBH se retrouve en position dominante dans le secteur.

Pour parer cela, les dirigeants des trois groupes veulent rentrer dans la danse en proposant eux-mêmes de racheter la filiale de Casino "depuis un mois et demi nous sommes contactés par des acteurs industriels, notre proposition les intéresse. Notre seule difficulté sera finalement de choisir quel investisseur pourra reprendre l'activité de Vindemia" affirmait François Caillé, représentant de l'enseigne Leader Price lundi dernier.

François Caillé n’a pas hésité à y aller au culot "si d’autres opérateurs veulent nous rejoindre (au sein du projet ndlr) nous sommes ouverts » avant de lâcher : "on invite monsieur Hayot d’ailleurs s’il veut récupérer des actifs, pourquoi pas".

Face à eux, GBH n’a pas l’intention de se laisser faire. Pour le groupe, la problématique de position dominante ne tient pas. Pour parer cet argument, la société a pris les devants, en même temps qu’elle a annoncé vouloir racheter Vidnemia, GBH a indiqué que quatre hypermarchés Jumbo (Sainte-Marie, Saint-André, Chaudron, Savanna) seraient rétrocédés à la société Make Distribution, - partenaire Intermarché dans le département - pour « renforcer l’équilibre de la gande distribution à La Réunion ».

Depuis l’annonce de ce rachat de Vindemia, GBH est dans une spirale. Une partie de l’opinion publique, des partenaires sociaux de Jumbo et Score et certains élus ont clairement fait part de leurs inquiétudes. La pilule a du mal à passer. Et la conférence de presse des représentants de Leader Price, Super U et Leclerc a enfoncé encore un peu plus le clou. Dans un communiqué, GBH, a accusé ses concurrents d'induire "sciemment en erreur l'opinion publique".

Les opérateurs de la grande distribution sont à couteaux tirés et cette conférence de presse donnée par le groupe Bernard Hayot ce mercredi 18 septembre 2019 pourrait bien changer la donne…