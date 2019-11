Depuis ce jeudi matin 7 novembre 2019, les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence sont en investigation dans les locaux d'Air Austral dans la zone aéroportuaire de Sainte-Marie. Certains locaux de la direction de la compagnie aérienne ont été placés sous scellés. Selon les premiers éléments d'information, cette enquête serait en lien avec la suppression par les autorités malgaches des droits de trafic de Corsair (compagnie concurrente d'Air Austral) entre Madagascar et La Réunion. Plus d'informations à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans un courrier adressée ce jeudi matin au personnel de la compagnie aérienne et qu'Imaz Press a pu lire, Marie Joseph Malé, président directeur général d'Air Austral indique "certains des bureaux de la Direction Générale ont fait l’objet ce matin d’une perquisition par l’Autorité de La Concurrence Française. Une mise sous scellée a ainsi été réalisée dans le cadre d’une enquête ouverte par cette dernière qui s’est saisie d’office".

Selon le PDG de la compagnie aérienne "cette en enquête est en lien avec le dossier de non reconduction par les Autorités Malgaches des droits de trafic temporaires de la compagnie Corsair entre la Réunion et Tananarive en 2018".

"La procédure de mise sous scellée reste une procédure classique, mais reste une opération quelque peu surprenante et spectaculaire. La compagnie a confirmé qu’elle collaborerait pleinement avec les Autorités dans le cadre de cette enquête" écrit encore Marie Joseph Malé.

La perte de ces droits de vols entre les aéroports de Saint Denis-Roland Garros et Antananarivo-Ivato avait contraint Corsair "à mettre fin à la route entre sa base à Paris-Orly et la capitale de Madagascar via La Réunion, après 21 ans de présence dans la Grande Ile" écrivait à l'époque air-journal.fr

A l'époque Corsair avait lancé une pétition en ligne "revendiquant le maintien de ses droits de trafic sur la ligne Réunion/Madagascar". La compagnie aérienne précisait : "l’ouverture de la desserte régionale en 2017 a permis à plus de personnes de voyager à des prix compétitifs". Elle pointait ensuite du doigt "les risques de retour à une situation de monopole qui aurait pour conséquences une baisse du trafic et une augmentation des prix".