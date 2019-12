BONJOUR - A la une de ce mardi matin 17 décembre 2019 :



- Nouvelle journée de mobilisation pour dire "non" à la réforme des retraites

- Les fâcheux oublis de Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement

- "J'apprends à nager" : les marmailles du Port à l'eau

- Région est : les gendarmes découvrent quatre sites de culture de zamal

- La pa Météo France i di, sé zot i di : un front froid attendu sur La Réunion

Nouvelle journée de mobilisation pour dire "non" à la réforme des retraites

Ce mardi 17 décembre 2019, deux nouvelles manifestations sont prévues à La Réunion pour protester contre la réforme des retraites. Le rendez-vous est donné dès 9 heures au Petit marché de Saint-Denis et de la mairie de Saint-Pierre. Imaz Press sera sur place pour vous faire vivre en direct la mobilisation, en photos, vidéos et live Facebook.

Les fâcheux oublis de Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement

Cette série d'"oublis" lui a coûté très cher. Jean-Paul Delevoye, l'artisan de la très controversée réforme des retraites a été contraint de démissionner ce lundi 16 décembre 2019. Les raisons de ce départ précipité : la déclaration d'intérêt du haut-commissaire aux retraites communiquée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Jean-Paul Delevoye a "omis" de déclarer 13 autres mandats dont deux rémunérés ce qui est contraire à la Constitution et à la loi. L'exécutif l'aura soutenu jusqu'au bout, Emmanuel Macron aurait accepté sa démission "avec regret" a fait savoir l'Élysée. Il faut dire que le Président n'avait pas besoin de ça en ce moment...

"J'apprends à nager" : les marmailles du Port à l'eau

8 séances pour découvrir les plaisirs de l'eau et de la natation ! La ville du Port a proposé à 8 classes de CM1 et CM2 de s'inscrire dans un cycle d'apprentissage de la natation. Les élèves sont placés sous la responsabilité de 7 Maîtres Nageurs Sauveteurs (M. N.S.) de la ville qui assurent les cours et la sécurité. On a suivi les élèves des écoles Francis Rivière et Georges Thiebaut pour une séance de natation dans le lagon de l'Ermitage.

Région est : les gendarmes découvrent quatre sites de culture de zamal

Quatre sites de culture de zamal ont été découverts dans l'est ce lundi matin 16 décembre 2019 au cours d'une opération judiciaire, indique la gendarmerie. 95 gendarmes ont été engagés dans le cadre de cette enquête sur un trafic de stupéfiants. "Sous la direction de la section de recherches, le groupe d'intervention régional, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Saint-Benoit, une équipe cynophile, la gendarmerie des transports aériens munie du drône, ainsi qu'un élément de l'escadron de gendarmerie mobile déplacé, ont participé à cette mission" précise la gendarmerie

La pa Météo France i di, sé zot i di : un front froid attendu sur La Réunion

Matante Rosina prévoit un front froid sur La Réunion ce mardi 17 décembre 2019. Si la matinée devrait être ensoleillée sur le littoral, les nuages vont progressivement s'inviter dans le ciel. La pluie devrait aussi s'abattre sur l'est ainsi que sur le sud dans l'après-midi.