BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 29 décembre 2019



- Tempête modérée en vue. La zone perturbée s'approche de La Réunion

- Le champion de roller multiprimé Yohan Fort à La Réunion du 10 au 25 janvier

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Natation, stéréotypes, Noël, langoustes, tempête

- En Thaïlande, le sombre envers du décor pour les "éléphants à touristes"

- La pa Météo France i di, sé zot i di : le vent faiblit un peu, pas les averses

Tempête modérée en vue. La zone perturbée s'approche de La Réunion

À 4 heures ce dimanche 29 décembre 2019, la dépression était située à 650 km an nord-est de La Réunion. Elle se dirigeait vers le sud à la vitesse de 20 km/h.. La Réunion est en pré alerte cyclonique depuis 18 heures ce samedi. Le préfet a pris cette mesure car le système "présente une menace potentielle pour l'île dans les jours à venir ". La zone perturbée est en cours d'intensification. Elle devrait atteindre le stade de tempête modérée ce dimanche. Dans la journée, les premières grosses averses liées à la perturbation commenceront à arroser la région comprise entre Saint-Joseph et Saint-Denis en passant par Saint-Benoît (Photo wendy.com)

Le champion de roller multiprimé Yohan Fort à La Réunion du 10 au 25 janvier

C'est le champion français le plus titré du monde dans sa catégorie : Yohan Fort vient à La du 10 au 25 janvier 2020. Six titres de champion du monde, trois fois vice-champion, trois titres de champion d'Europe, 33 titres nationaux et des records... A 28 ans, le sportif bordelais affiche un très beau palmarès. Il sera sur notre île dans l'objectif de s'y installer à partir du mois de septembre. L'occasion d'organiser des ateliers, des stages et des démonstrations auprès des aficionados réunionnais du roller.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Natation, stéréotypes, Noël, langoustes, tempête

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 23 décembre : natation : des records et de belles performances tout le week-end au Chaudron

- Mardi 24 décembre : jouets filles, jouets garçons... et si on arrêtait les stéréotypes ?

- Mercredi 25 décembre : joyeux Noël à toutes et à tous

- Jeudi 26 décembre : fêtes de fin d'année et pêche illégale : sale temps pour les langoustes

- Vendredi 27 décembre : une tempête "très probablement en formation" au large de La Réunion

En Thaïlande, le sombre envers du décor pour les "éléphants à touristes"

Les camps pour éléphants de Thaïlande, boycottés par des tours opérateurs occidentaux, se métamorphosent par dizaines en "sanctuaires" ou "refuges". Mais ces appellations qui vendent éthique et respect de l'animal dissimulent un juteux business où le dressage reste souvent brutal. A Ban Ta Klang (est), où sont dressés la plupart des pachydermes qui finissent dans ces "centres de sauvetage", on "brise" toujours leur esprit pour les soumettre au mahout, le dompteur, et les forcer à interagir avec les visiteurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di : le vent faiblit un peu, pas les averses

Matante Rosina ne sait plus sur quel pied danser ce dimanche 29 décembre 2019. Il continue de pleuvoir : cela la rend tout heureuse pour ses plantes et fleurs mais lui donne bien du tracas pour son linge qui ne sèche pas. Sinon dans le fond de sa marmite elle a vu que le vent faiblissait un peu. Et chez vous quel temps fait-il ?