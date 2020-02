Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 38 minutes

Ce jeudi 6 février 2020, les quatre marins malgaches qui avaient porté plainte contre leurs employeur, Enez et Extramar, ont rencontré pour la première fois un juge d'instruction, désigné pour examiner ce dossier. Une étape fondamentale, alors que leur plainte a été déposée il y a deux ans déjà Défendus par un avocat parisien, ces marins parlent de conditions de travail inhumaines et d'un salaire dérisoire. C'est à la fois pour conditions de travail indignes, conditions d'hébergement indignes, mise en danger de la vie d'autrui et traite des êtres humains qu'ils avaient porté plainte. L'employeur réunionnais devrait en toute logique être entendu par le juge d'instruction.

