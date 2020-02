BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 12 février 2020



Conseil régional : ni tsunami ni vaguelettes dans l'affaire des marchés des établissements scolaires

Le 14 novembre 2019, des perquisitions avaient été menées dans les locaux du Conseil régional à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Ces investigations visaient principalement des bâtiments de la direction des bâtiments et de l'architecture, et ce, suite à un signalement de la Région sur "une suspicion de procédures irrégulières liées aux marchés des établissements scolaires", selon les indications du conseil régional qui disait aussi avoir signalé les faits supposés au parquet. Pourtant, selon nos informations, plusieurs semaines après ce signalement, aucune procédure de mise à pied conservatoire n'aurait été prise à l'encontre d'agents du service concerné

Chantier de la NRL : les transporteurs de la SRTT sont rassurés

Une délégation composée de transporteurs de la SRTT (SARL Réunion Taochy Trans) a été reçue ce mardi 11 février 2020 à la Région Réunion. Une réunion qui portait sur les accords trouvés entre le groupement de la Nouvelle route du Littoral, la Région et la préfecture concernant la continuité du chantier. La SRTT souhaite trouver sa place dans les négociations et s'inquiétait de ne pas toucher aux roches déjà validées. La Région les a informés que 120.000 tonnes étaient disponibles.

Show brûlant au Piton de la Fournaise

Ce mercredi 12 février 2020 le Piton de la Fournaise entame son troisième jour de show en continu. La lave continue de déferler le long des grandes pentes même si le trémor (signe du déplacement du magma) s'est affaibli. Le spectacle reste magnifique même s'il faut parfois jongler entre deux nuages, deux averses et une nappe de brouillard. Vous n'avez pas encore pu aller vous rendre compte par vous même de la beauté de show ? Pas de panique, Imaz Press vous propose toutes les images de la colère de la Fournaise

Sondage - Saint-Valentin : fête des amoureux ou fête commerciale

La Saint-Valentin est pour dans deux jours. Cela n'a sans doute pas pu vous échapper : les vitrines, les affiches, les spots publicitaires...tout est fait pour vous dire que les amoureuses et les amoureux seront fêté(e)s ce jeudi14 février 2020. Comme tous les ans ont vous propose de dire à Chérie et à Chéri que vous l'aimez plus tout en lu offrant voyages, bijoux, vêtements, voire même robots ménagers et outils de bricolage (eh oui !). Envahi(e)s par toute cette publicité et toutes ces incitations à tout dépenser, on finit par être un peu perdu(e). La Saint-Valentin est-elle toujours la fête des amoureux ou est-ce (beaucoup moins romantique) la fête du commerce ? C'est à cette (épineuse) qu'Imaz Press vous propose de répondre dans le cadre de son sondage Koz azot

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la houle et toujours de la pluie

Selon Matante Rosina il y aura encore de la pluie ce mercredi 12 février 2020. Notre gramoune a aussi vu que la mer sera agitée et qu'une houle de 2,5 à 3 mètres déferlera sur le littoral. Tout cela est vrai chez vous ?