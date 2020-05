BONJOUR - A la une du samedi matin 2 mai 2020 :



Education nationale : un protocole pour la reprise de l'école... long de 58 pages

Un document du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, que s'est procuré Imaz Press, fait état du protocole sanitaire à mettre en place dans les écoles lors du déconfinement. Long de 58 pages, il détaille l'accueil des élèves, l'aménagement des classes, la récréation, la gestion de la cantine... Tout y est détaillé pour tenter de guider les différents rectorats en prévision de l'après 11-mai, où la reprise des classes devrait se faire progressivement, par niveaux. Si le nombre de règles est impressionnant, leur application pose question. Ce sera, en grande partie, aux établissements scolaires de s'organiser.

422 cas de Covid-19 à La Réunion, 4 personnes hospitalisées seulement

Ce vendredi 1er mai, 2 nouveaux cas de Covid-19 ont été annoncés par la préfecture et l'ARS, faisant monter le total à 422 cas depuis le début de l'épidémie. Quatre personnes sont toujours hospitalisées dont une seule en réanimation. La Réunion a été classée par le ministère de la Santé comme département "vert" c'est-à-dire là où le virus circule peu. Ainsi le déconfinement pourrait s'accélérer notamment sur la question de la reprise des écoles sur l'île. Ce vendredi 1er mai, journée habituellement dédiée à une forte actualité sociale, les Réunionnais sont restés confinés chez eux. Seule la CGTR port et docks a tenu à organiser un petit rassemblement au port-est pour féliciter à travers une salve d'applaudissements toutes celles et ceux qui travaillent depuis le début du confinement. Suivez notre live

Coronavirus: le gouvernement va prolonger l'état d'urgence sanitaire

Le gouvernement entérine samedi la prolongation pour deux mois de l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19, mais il est aussi sous pression pour clarifier les modalités concrètes du déconfinement, notamment le casse-tête de réouverture des écoles et la polémique sur la vente des masques.

Le syndicat des professionnels de l'audiovisuel des DOM offre 500 000 euros de pub

"Les radios du syndicat des professionnels de l'audiovisuel des départements d'outre-Mer (Spadom) offrent un budget de 500 000 euros en espace publicitaire pour soutenir les secteurs stratégiques du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie dans l'ensemble des départements d'Outremer" annonce le syndicat dans un communiqué que nous publions ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps mitigé ce samedi à La Réunion

Si la matinée s'annonce légèrement pluvieuse dans l'est ce samedi d'après Matante Rosina, les nuages devraient laisser la place à un beau soleil dans l'après-midi. Sur l'ouest, ça sera l'inverse : beau temps le matin, nuages et éventuelles pluies l'après-midi. La mer devrait être agitée dans le sud, attention !